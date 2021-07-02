На Чукотке для развития почтовой связи отремонтируют отделения и обновят транспорт

"Встретились с Максимом Костиным - директором макрорегиона "Дальний Восток" ["Почты России"]. Обсудили план решения ключевых проблем: ремонт почтовых отделений, строительство нового сортировочного пункта в поселке Угольные Копи в Анадырском районе, закупку автотранспорта, в том числе треколов, для доставки почты в труднодоступные пункты", - написал Копин.

ТАСС, 2 июля. Власти Чукотки договорились с "Почтой России" о развитии почтовой связи, в регионе отремонтируют отделения и обновят транспорт. Об этом сообщил в пятницу глава региона Роман Копин в Instagram .

Он уточнил, что восемь новых автомобилей уже доставили в регион, ожидаются еще 14 машин разной модификации. Транспорт отправят в населенные пункты Угольные Копи, Певек, Эгвекинот, в Билибинский район.

Копин сообщил, что также рассматривается возможность использования почтовых самолетов для доставки продовольствия. "Почтовая связь на Чукотке - один из самых острых вопросов для жителей округа. Много обращений поступает на открытую линию, в комментариях и на встречах с жителями: о своевременной доставке, сортировке почты и ее сохранности. Тему не бросаем, к реализации подходим комплексно", - написал Копин.

На Чукотке работают 58 отделений почтовой связи. В 2020 году "Почтой России" в регион доставлено более 900 тонн почтовых отправлений.