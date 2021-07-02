Кондратьев: туристы отменили лишь 10% броней после введения новых ограничений на Кубани

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Анализ ситуации на туристическом рынке Краснодарского края после введения правил о заселении в отели только с отрицательным ПЦР-тестом показал, что количество отмен броней составляет около 10%. В данный момент на курортах Кубани отдыхает значительно больше людей, по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей. Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне, по предварительной оценке, аннулировали около 30% бронирований на июль и более 70% на август в Краснодарском крае.

"Нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80%, что спрос на отдых у нас снизится. Пока же общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что отмена в среднем одна на десять бронирований. По факту сейчас на наших курортах значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что на данный момент, на курортах региона одномоментно отдыхают 400 тыс. туристов. Из них более 90% - гости из других регионов страны и зарубежья.

"Надеюсь на понимание туристов, и их ответственность за свое здоровье и здоровье других отдыхающих. Повторюсь, это делается в первую очередь для безопасности наших курортов", - отметил глава региона.

Новые требования к заселению в отели

В соответствии с постановлением губернатора региона с 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа - только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Предъявление ПЦР-тестов на детей в возрасте до шести лет не требуется.

Также гостиницы и отели Кубани смогут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенной коронавирусной инфекции или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода. Для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.