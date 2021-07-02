Школьники из Москвы завоевали две золотые медали на Балтийской олимпиаде по географии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московские школьники получили две золотые медали на Балтийской олимпиаде по географии. Организатором соревнования в этом году стала Польша, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Соревнование проходило с 27 июня по 1 июля. Московские ребята Рустам Бигильдин из школы № 1498 "Московская международная школа" и Никита Панфилов из школы "Летово" завоевали золотые медали. Ученица школы № 1561 Ольга Овчинникова получила серебро, у ее коллеги по команде Арсения Чугина из школы "Интеллектуал" бронза. Всего на счету сборной России шесть наград и первое место в неофициальном командном зачете", - отметили в пресс-службе.

Вместе с москвичами выступали ребята из Петербурга и Костромской области. Состав сборной был сформирован по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Все участники команды - победители и призеры финала этого года. Для россиян состязание является тренировкой перед крупными международными олимпиадами. Балтийская олимпиада по географии проводится с 2014 года для команд из Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, РФ и Эстонии. Все задания выполнялись на английском языке.