{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Астраханской области запустили медпоезд для вакцинации железнодорожников от COVID-19

Он сделает остановки на станциях Аксарайская-2, Харабалинская, Верхний Баскунчак, Палласовка, Ахтуба и Капустин Яр

АСТРАХАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Передвижной прививочный медпоезд с кабинетом вакцинации для желающих привиться железнодорожников отправился в первый рейс со станции Астрахань-1, сообщает в пятницу служба корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Со станции Астрахань-1 до 7 июля состав сделает остановки на станциях Аксарайская-2, Харабалинская, Верхний Баскунчак, Палласовка, Ахтуба и Капустин Яр, где все желающие железнодорожники смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В прививочную бригаду входят фельдшер и медицинская сестра клинической больницы "РЖД-Медицина" города Астрахани. В вагоне есть все необходимое для хранения медикаментов, проведения первичного осмотра и непосредственно вакцинации.

В Астраханской области это пилотный проект. В ближайшее время аналогичные передвижные прививочные пункты будут сформированы в Саратовском и Волгоградском регионах Приволжской железной дороги.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Москве планируют сделать постоянным резерв больничных коек для пациентов с коронавирусом
Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в определенный период при потребности резервные койки будут разворачиваться
Читать полностью