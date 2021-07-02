В Астраханской области запустили медпоезд для вакцинации железнодорожников от COVID-19

АСТРАХАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Передвижной прививочный медпоезд с кабинетом вакцинации для желающих привиться железнодорожников отправился в первый рейс со станции Астрахань-1, сообщает в пятницу служба корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги.

"Со станции Астрахань-1 до 7 июля состав сделает остановки на станциях Аксарайская-2, Харабалинская, Верхний Баскунчак, Палласовка, Ахтуба и Капустин Яр, где все желающие железнодорожники смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В прививочную бригаду входят фельдшер и медицинская сестра клинической больницы "РЖД-Медицина" города Астрахани. В вагоне есть все необходимое для хранения медикаментов, проведения первичного осмотра и непосредственно вакцинации.

В Астраханской области это пилотный проект. В ближайшее время аналогичные передвижные прививочные пункты будут сформированы в Саратовском и Волгоградском регионах Приволжской железной дороги.