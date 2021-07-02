Власти Москвы назвали новый штамм коронавируса причиной вспышки заболеваемости

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Основной причиной резкой вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве является распространение нового штамма. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

"С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем еще одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, ее причина - комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса - индийский штамм", - сказала Ракова.

О количестве переболевших

Свыше 10% жителей Москвы, по официальным данным, перенесли коронавирусную инфекцию, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза, отметила заммэра.

"Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболело более 10% жителей Москвы, от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре", - сказала Ракова.

Об ограничениях в столице

Москва справляется с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции с минимальными ограничениями, сообщила Ракова.

"Конечно, огромный пресс, под которым городу, всей управленческой команде и в первую очередь медицине приходится жить уже 1,5 года, сильно всех изматывает, но я с уверенностью могу сказать, что Москва справляется. И очень надеюсь, что лучше многих мегаполисов мира. Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью с минимальными ограничениями, что не так часто в последнее время мы встречаем в мире", - пояснила заммэра.

Она отметила, что Москва в первую очередь справляется с ситуацией с коронавирусом благодаря системе управления, которая за последние десять лет выстроена мэром Сергеем Собяниным. "Буквально за считанные недели все сферы городского хозяйства по его прямому принудительному, так скажем, на начальном этапе воздействию перестроились исключительно на обслуживание ковида. <…> Никакая система здравоохранения Москвы, какой бы сильной она ни была, не справилась, если бы одновременно все не начали нам помогать", - добавила Ракова.

О перепрофилировании больниц

Перепрофилирование ряда больниц в Москве в ковидные клиники обусловлено нехваткой резервных госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией. При снижении заболеваемости в городе их вернут в обычный режим, сообщила Ракова.

"Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей [временных госпиталей], и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается. Надеюсь, как только вирус пойдет на спад, мы сразу вернем эти больницы в нормальную работу, но останемся с резервными мощностями, которые помогают нам перекрывать на первое время любые темпы заболевания", - сказала заммэра.

Согласно презентации заммэра, для лечения пациентов COVID-19 весной 2020 года были задействованы более 26 тыс. коек в 66 стационарах Москвы. Летом 2021 года задействовано свыше 22,5 тыс. коек в 31 стационаре. В коронавирусных госпиталях оборудованы "чистые" и "грязные" зоны, санпропускники, шлюзы, кислородная подводка и пункты дезинфекции машин скорой помощи.

О темпах вакцинации

Заммэра добавила, что в Москве от коронавируса привились уже 2,6 млн человек.

"Сегодняшний для нас новый вызов, новая задача - массовая, массовая вакцинация. Все эпидемиологи, все врачи говорят, что единственный способ на сегодняшний день предотвратить в осенний период такие вспышки и подъемы заболевания - вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более в очень короткий период времени", - сказала Ракова.

О дистанционном формате обучения

Более 70% классов в Москве были отправлены карантин за весь период пандемии коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра Москвы.

"Наша информационная технология позволила тем детям, чьи классы уходили на карантин, не прерывать обучения на две недели. Они полностью работали все две недели. За весь период пандемии на карантине отсидело более 70% от всех классов", - сказала Ракова в ходе пленарного заседания на Московском урбанистическом форуме.

Она добавила, что в Москве практически весь предыдущий год, особенно дети старших классов, учились дистанционно. "Важно, как каждый город организовывал это дистанционное обучение. У нас была "Московская электронная школа", мы активно ее развивали и пользовались ей, как родители, так учителя и ученики", - сказала Ракова.

Она добавила, что за второе полугодие прошло более 9 млн уроков в дистанционном формате.

Москва находится на первом месте среди регионов России по количеству заразившихся: по данным на 1 июля, в городе выявили в общей сложности 1 365 812 случаев заражения, в том числе 7 597 - за последние сутки. Выздоровели, по информации властей, 1 164 653 человека, умерли 22 556.

О форуме

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 1 по 4 июля в парке "Зарядье". Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. Панельные дискуссии и круглые столы, международные диалоги и ключевые выступления спикеров пройдут 1 и 2 июля.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского Урбанистического форума.