В Приамурье от COVID-19 привиты 20% работников сферы оказания услуг

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области отмечают в регионе низкий процент вакцинации от COVID-19 среди работников сфер оказания услуг - всего 20%, сообщила в пятницу журналистам во время пресс-конференции главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова.

"Нас на сегодняшний день не устраивает охват вакцинацией той группы населения, которую мы относим к работникам сферы оказания услуг: это самая важная прослойка - работники общепита, торговли. Охват самый низкий - 20%", - сказала Курганова.

Она отметила, что в коллективах, чья деятельность связана с массовым контактом с населением, должны быть привиты 60%.

"60% контингентов должны быть привиты. Остальные 40% - это те, кто переболел, или у них есть действующий медицинский отвод", - сказала Курганова.

В конце июня в Амурской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для жителей, чья работа связана с взаимодействием с людьми. Кроме того, в списке студенты старше 18 лет, работники образовательных и медицинских организаций, вахтовики, сотрудники правоохранительных органов, призывники и волонтеры.

По данным Министерства здравоохранения Амурской области, в регионе работают 230 прививочных пунктов - это почти в десять раз больше, чем в начале года. Вакциной область обеспечена, до конца недели поступит 20,1 тыс. доз препарата, в течение двух недель - еще 3,7 тыс. доз. В регионе привиты почти 130 тыс. человек, это 35,8% от плана.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируют с начала июня. Специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. В Амурской области выявлено 24,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 305 человек умерли.