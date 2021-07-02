В Крыму выявили 308 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. За сутки в Кпыму выявили 308 случаев инфицирования новым коронавирусом, сообщил в пятницу на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов. Ранее свыше 300 заразившихся в регионе выявляли в начале января.

"За 1 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 308 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 224 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Тесты на коронавирус сдали 5 694 человека. "Количество выздоровевших за сутки составляет 172 человека, выздоровевших за весь период - 43 803 человека", - добавил глава Крыма.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запретили дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запретили проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли более 1,5 тыс. человек.