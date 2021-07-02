Учебный год в ДВФУ, где пройдет Восточный экономический форум, начнется 13 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Учебный год в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), на площадке которого в начале сентября пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), начнется 13 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Учебный год 2021/22 в Дальневосточном федеральном университете начинается 13 сентября, согласно решению ученого совета вуза. Заселение студентов в гостиничные корпуса будет проходить с 9 сентября", - сообщили в пресс-службе.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. Планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил принять необходимые эпидемиологические меры, чтобы обеспечить безопасность гостей ВЭФ. Он сообщал, что организаторы рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для участников. По его словам, форум состоится, несмотря на пандемию.