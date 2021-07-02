В отдаленных селах Горного Алтая завершили перепись населения

ТАСС, 2 июля. Перепись жителей почти 20 труднодоступных населенных пунктов завершилась в Республике Алтай. В ней приняли участие около 2 тыс. жителей сел, стоянок и кордонов, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Перепись стартовала в регионе 16 июня. В течение месяца в ней приняли участие около 2 тыс. жителей 19 населенных пунктов, стоянок и кордонов Турочакского и Улаганского районов. Точные данные о том, какова численность населения отдаленных населенных пунктов республики, какие у людей жилищные условия и источники средств к существованию, станет ясно после полной обработки всех полученных данных переписи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам прошлой переписи в 2010 году в этих населенных пунктах насчитали 1 тыс. 721 человек. Первые предварительные итоги нынешней переписи опубликуют вместе с данными основного этапа в апреле 2022 года, а окончательные итоги - в конце 2022 года.

"Отдаленные и труднодоступные населенные пункты региона расположены на значительном расстоянии как друг от друга, так и от районного центра, с отсутствием регулярного транспортного сообщения и связи, со сложными метеоусловиями. Некоторые поселки находятся в тайге <...>. Помощь в организации доставки переписчиков в места, куда можно добраться только водным транспортом, оказали специалисты биосферного заповедника и МЧС", - говорится в сообщении.

Теперь в регионе предстоит провести основной этап Всероссийской переписи населения, который пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий. Нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале госуслуг. Также принять участие в переписи можно будет на участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров.

В Республике Алтай, по данным правительства региона, проживают более 221 тыс. человек.