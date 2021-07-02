Delivery Club открыл собственный пункт вакцинации для курьеров в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сервис доставки готовой еды в России Delivery Club открыл в Москве на улице Мневники собственный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции для курьеров, сотрудничающих с компанией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Доставщики могут бесплатно привиться в логистическом хабе Delivery Club. <…> Для них доступна двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Чтобы поставить прививку, курьеру необходимо оформить запись и иметь с собой полис ОМС, СНИЛС, а также паспорт. Данные о вакцинации будут передаваться в систему ЕМИАС, поэтому доставщики смогут получить специальный сертификат и QR-код, необходимый для посещения заведений питания и международных передвижений", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что в логистическом хабе дежурит бригада медицинских работников, которая следит за условиями хранения препарата и процессом прививания. Перед вакцинацией курьеры пройдут обязательный медицинский осмотр у терапевта. На первом этапе поставить прививку от COVID-19 в логистическом хабе смогут курьеры-самозанятые, которые являются гражданами РФ.

"Мы с самого начала информировали курьеров о возможности привиться в уже открытых пунктах вакцинации, но запустили и свой, потому что это удобно для тех доставщиков, которые только начинают сотрудничать с нами. Также мы провели опрос на тему вакцинации и выяснили, что многие курьеры предпочли бы привиться в специально выделенном для них пункте. Мы уже подали заявку на организованную вакцинацию нерезидентов, но надеемся, что в дальнейшем сможем использовать для этого и возможности собственного прививочного пункта", - прокомментировали в пресс-службе Delivery Club.