Эксперт заявил о достаточном запасе вакцины "Спутник V" в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" имеется в Москве в достаточном количестве. Об этом заявил в пятницу главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Эхо Москвы" .

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

"На сегодняшний день достаточное количество "Спутника V" есть в городе для того, чтобы вакцинировать всех, кому это необходимо", - сказал он.

Тяжельников подчеркнул, что нет необходимости ждать появления в наличии других вакцин. "Мы с уверенностью говорим о том, что, если сегодня есть возможность вакцинироваться "Спутником V", это нужно сделать незамедлительно", - добавил врач, призывая людей из группы риска не откладывать прививку.

Ранее на официальном сайте мэра столице Сергея Собянина сообщили, что в прививочных пунктах Москвы закончились вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" и "Ковивак".