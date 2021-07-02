Спасатели приступили к разбору дамб в районе Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели приступили к аварийно-спасательным работам и разбору защитных сооружений, так как уровень воды в Амуре значительно снизился, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска за сутки опустился на 88 см и составляет 669 см, что ниже отметки неблагоприятного явления (700 см).

"В Благовещенске проводится демонтаж водо-наливных дамб, происходит откачка воды, которая осталась у нас в подтопленных районах. Также у нас работают мотопомпы, насосные станции. В селе Верхнеблаговещенское пожарные спасатели занимаются адресной помощью, просушкой помещений, откачкой воды, разбором завалов, выносом мусора", - цитирует пресс-служба слова начальника Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Александра Бауффало.

По данным правительства области, в селах проводится дезинфекция, идет просушка домов, начали работу комиссии по оценке ущерба, в регионе будет проработан вопрос поддержки жителей, которые в наводнении потеряли корм для скота. "Министерством ЖКХ разрабатывается порядок компенсации затрат на электроэнергию с 1 июля по 1 августа в размере 30% для пострадавших от паводка. Такая практика была в 2019-м, действуем по аналогии", - написал на своей странице в Instagram губернатор области Василий Орлов.

По данным правительства области, в регионе остаются подтопленными 349 частных жилых домов, 1 136 приусадебных участков и шесть автомобильных мостов. По прогнозам специалистов, гребень паводка смещается в соседнюю Еврейскую автономную область (ЕАО).