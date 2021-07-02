Власти Австралии опробуют новые формы карантина для возвращающихся вакцинированных граждан

СИДНЕЙ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Австралии опробуют альтернативные формы карантина в рамках нового национального плана по выходу из пандемии. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступая по итогам заседания Национального кабинета.

"Существуют четкие медицинские доказательства того, что вакцинация позволяет сократить срок карантина без риска и нарушения санитарных стандартов с 14 дней <…> до семи", - сказал глава правительства, отметив, что срок карантина может быть сокращен только для полностью привитых граждан, возвращающихся в Австралию из-за границы.

Федеральное правительство Австралии совместно с властями регионов намерено также изучить возможность замены карантина в специализированных государственных центрах домашней изоляцией для полностью привитых граждан. "Результат семи дней в домашнем карантине может ничем не отличаться от того, чего мы добиваемся за 14 дней в государственных изоляторах. Есть данные о том, что для [вакцинированных людей] даже более безопасно провести карантин дома, поскольку это исключает контакты с персоналом изолятора", - сказал глава федерального департамента здравоохранения Пол Келли.

В настоящий момент граждане, прибывшие в Австралию из-за пределов государства, обязаны пройти двухнедельный карантин в одном из отелей, переоборудованных под государственные центры изоляции, или в специализированном лагере Ховард-Спрингс, расположенном недалеко от Дарвина (Северная территория Австралии).

Государственная граница Австралии была закрыта 24 марта 2020 года. Согласно решению правительства, въехать в страну могут только ее граждане или постоянные жители, получившие разрешение властей. Еженедельное число репатриантов ограничено 3 185.