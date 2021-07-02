Спортсмен из Приморья пройдет на сап-борде по реке Амур маршрутом адмирала Невельского

ТАСС, 2 июля. Спортсмен и исследователь из Приморского края Максим Харченко пройдет на сап-борде маршрутом адмирала Геннадия Невельского по реке Амур. Харченко отправится в экспедицию в субботу утром от набережной адмирала Невельского в Хабаровске.

"Я иду по следам адмирала Невельского, чтобы привлечь внимание к его личности и заслугам. Невельской в своей книге сухо писал о тех событиях. Когда я вернусь из экспедиции, погружусь в исследовательскую работу", - сообщил Харченко ТАСС.

Исследователь рассказал, что планирует дойти до архипелага островов Оуля Куру - верхней точки пребывания Невельского на реке Амур, куда тот следовал для обеспечения безопасности первого сплава российских войск по Амуру в 1854 году. "Название архипелага Оуля Куру было утрачено, мне предстоит найти это место. По немногочисленным источникам я определил квадрат поисков", - отметил Харченко, добавив, что из-за паводка в Амурской области, гребень которого движется в Хабаровский край, острова могут быть временно затоплены.

Он предположил, что погодные условия не дадут ему возможности делать остановки для пополнения запасов еды, и запасы он сделал сразу, исходя из грузоподъемности сапа. Воду исследователь планирует брать из Амура, его главная цель - дойти до Комсомольска-на-Амуре до паводка. Харченко пояснил, что рассчитать время, которое он проведет в экспедиции по Амуру, невозможно, многое будет зависеть от ветра, течения и других обстоятельств.

Административную поддержку участнику экспедиции оказывает комитет по туризму министерства культуры Хабаровского края. Специалисты связались с главами поселений на маршруте следования спортсмена, чтобы те, при необходимости, оказали помощь.

Цикл экспедиций

Максим Харченко - член Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края. Серию "По следам адмирала Невельского" он начал в 2018 году, тогда на сап-борде он прошел по следам шлюпочного перехода адмирала Невельского, во время которого был открыт пролив между материком и Сахалином. В 2019 году мужчина проследовал по пути участника Амурской экспедиции Николая Бошняка - из Приморья до Советской Гавани и финишировал в заливе Чихачева, который ранее назывался Де-Кастри. Тогда спортсмен установил рекорд - первым в мире перешел пролив Невельского от материка к острову Сахалин на сапе. В 2020 году Харченко прошел по отрезку Амура и по системе озер добрался до Залива Счастья.

В 2021 году исследователь провел первую зимнюю экспедицию, сменив сап-борд на кайт - управляемый воздушный змей, позволяющий человеку передвигаться по поверхности воды или по снегу. Все экспедиции Харченко проходят под флагом Русского географического общества.