В Ялте завершили прием заявлений на компенсации за ущерб, понесенный из-за ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Ялты завершили прием заявлений на выплату компенсаций за ущерб, который был причинен во время июньских ливней и последующих подтоплений, сообщила в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook мэр города Янина Павленко.

Ранее власти Крыма сообщали, что, по предварительным подсчетам, прямой ущерб, нанесенный ливнями и подтоплениями в Крыму с 16 по 20 июня, составляет примерно 12,5 млрд рублей. Комиссии по оценке ущерба от подтоплений жителям Крыма составили около 1 тыс. актов, сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

"Закончили прием заявлений от граждан, чье имущество оказалось в зоне подтоплений и пострадало в результате ЧС, - в ближайшие дни завершим их отработку", - написала Павленко.

Она уточнила, что с понедельника планируется вновь открыть детские сады, однако для этого должно быть соответствующее решение Роспотребнадзора. Также мэр напомнила, что закрыты для купания остаются часть пляжей - до заключения Роспотребнадзора о соответствии воды нормам.