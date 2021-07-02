Республиканский "Сабантуй" отменили в Удмуртии из-за роста случаев COVID-19

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отменили республиканский национальный праздник "Сабантуй", который должен был состояться 10 июля в Можгинском районе, об этом в пятницу сообщается на странице района во " ВКонтакте "

"В городе Можге отменяются следующие мероприятия: республиканский национальный праздник "Сабантуй", запланированный на 10 июля 2021 года", - говорится в публикации.

Также в городе отменяется национальный праздник "Выль", запланированный на 7 августа, и день физкультурника, который должен был пройти 9 августа.

По данным оперативного штаба, в Удмуртии за сутки выявили более 100 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировали более 35,9 тыс. лабораторно подтвержденных случаев инфекции.

Ранее сообщалось, что власти региона из-за роста случаев COVID-19 ввели ограничения по наполняемости залов на 75%, ограничили проведение массовых мероприятий и рекомендовали работодателям перевести на "удаленку" не менее 30% от общего количества сотрудников.