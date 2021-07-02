Более 1,5 тыс. компаний в Москве заявили о вакцинации 60% персонала

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. организаций в Москве заявили о выполнении обязательства о вакцинации против коронавирусной инфекции 60% сотрудников. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"С 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. За первые сутки такие сведения поступили от более 1 500 организаций. Они сообщили о выполнении обязательства о вакцинации 60% работников", - сказал он.

До 15 июля 60% работников организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. До 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом. Сведения о выполнении обязательства, поданные на портал, будут проверяться не более трех дней, отметил Фурсин.

По данным официального портала мэра и правительства Москвы, получить консультацию по обязательной вакцинации на предприятиях, а также задать вопросы по итогам проверки можно по телефону горячей линии: +7 (495) 197-97-77.

Столичное управление Роспотребнадзора ранее обязало провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий сфер торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций, а также работников доставки. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".