В Иркутской области увеличили ковидный коечный фонд еще более чем на 300 мест

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Дополнительно более 300 ковидных коек развернули в медицинских учреждениях Иркутской области, увеличив госпитальный фонд до 5 693 мест. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Более 300 коек для лечения COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области. 2 июля открыли 170 коек в госпитале на базе Ангарского перинатального центра. В нем накануне уже развернули 130 коек. <…> Также 5 июля начнут работать 100 коек для лечения коронавирусной инфекции II типа в санатории "Юбилейный" в Братске и 60 коек в МАНО (медицинская автономная некоммерческая организация - прим. ТАСС) "Лечебно-диагностический центр", - говорится в сообщении.

В Иркутской области на сегодняшний день с коронавирусом госпитализировали 5 011 человек. "Коечный фонд региона сегодня работает в максимальном объеме за все время борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В медучреждениях мобилизованы все силы и ресурсы", - приведены в сообщении пресс-службы слова министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова.

По данным оперштаба, на 2 июля в регионе подтверждили 74 898 случаев заражения, за последние сутки прирост составил 302 человека. За время пандемии в Иркутской области выздоровели 70 405 человек, умерли 2 899.

В Иркутской области ввели обязательный масочный режим, приостановили оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Точкам общепита разрешили работать только с 06:00 до 23:00. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Отменили массовые мероприятия, до 50% снизили допустимую заполняемость залов театров, кинотеатров, цирков.

До 26 июля в регионе запретили проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий. На такой же срок запретили групповые занятия в закрытых помещениях в спортклубах, однако на переболевших COVID-19 или привитых граждан это ограничение не распространяется. Спортивные мероприятия можно проводить с участием не более 50 человек на открытом воздухе и без зрителей.