Путин подписал закон об оперативном изъятии фальсифицированных медицинских изделий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об оперативном изъятии контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции медицинской промышленности, в том числе из учреждений здравоохранения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает обязательные требования, оценка соблюдения которых ведется в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий. В частности, документ обязывает владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медизделий нести расходы, связанные не только с уничтожением такой продукции, как это происходит сегодня, но и с их изъятием из обращения.

Закон позволит правительству РФ устанавливать порядок изъятия медицинских изделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства. Недоброкачественные и фальсифицированные медизделия подлежат изъятию из обращения и уничтожению на основании решения владельца медицинских изделий, Росздравнадзора или решения суда, а контрафактные - исключительно по решению суда.