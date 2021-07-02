Путин подписал закон об ужесточении правил медкомиссии для владения оружием

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила прохождения медкомиссии для получения или подтверждения права владеть оружием. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, но платно. Оно должно включать исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование. Чтобы исключить возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки упраздняются.

Для тех, кто уже владеет оружием, в том числе наградным (за исключением военных), медкомиссия должна проводиться раз в пять лет.

Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и само оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование, в противном случае он лишится права владения оружием.

Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.