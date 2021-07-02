В двух районах Саратовской области после урагана ввели режим ЧС

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС на территории Аткарского и Федоровского районов Саратовской области, еще в одном районе ввели режим повышенной готовности, сообщил ТАСС в пятницу председатель правительства региона Роман Бусаргин.

"Со 2 июля введен режим ЧС на территории Аткарского и Федоровского районов. На территории Ершовского [введен] режим повышенной готовности", - сказал Бусаргин.

В Саратовской области с 29 июня ухудшились погодные условия - прошел ливень со шквалистым ветром со скоростью 23-28 м/с. Пострадавших нет. Непогода повредила кровли порядка 100 зданий в Саратовской области, газопроводы, линии электропередачи. Сильнее всего пострадал от урагана Аткарский район.

"Вопрос [ликвидации последствий] находится на моем личном контроле. По состоянию на сегодняшний день во всех районах области завершена основная часть работ по ликвидации последствий урагана. Произведена расчистка территорий от мусора и поваленных деревьев", - добавил Бусаргин.

По данным ГУ МЧС, в регионе 2 июля также ожидается гроза, шквалистое усиление ветра - порывы 15-18 м/с, локально сильный дождь.