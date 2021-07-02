Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий частным медицинским организациям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию граждан. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.

Документ разрешает всем медицинским учреждениям вне зависимости от их организационно-правовой формы бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в соответствующий национальный календарь и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Обеспечивать такие организации вакцинами для проведения профилактических прививок будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок этого обеспечения для вакцин, включенных в национальный календарь прививок, установит правительство, а для вакцин, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - высший исполнительный орган власти субъекта РФ.