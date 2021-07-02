Путин подписал закон о расширении полномочий наблюдательных советов вузов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия наблюдательных советов и закрепляющий особенности формирования попечительских советов в определенных вузах. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ". Как отмечали разработчики инициативы, потенциал наблюдательных советов образовательных организаций сегодня используется недостаточно, так как они не могут участвовать в принятии стратегических решений.

Согласно закону, теперь набсоветы вузов, являющихся автономными учреждениями, получают возможность рассматривать и согласовывать программы развития образовательной организации, вести мониторинг их реализации. Такие же компетенции будут у попечительских советов, которые формируются в государственных и муниципальных вузах, являющихся бюджетными учреждениями.

Закон также уточняет, что программа развития вуза должна быть направлена на развитие образовательной и научной деятельности, модернизацию и совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры вуза, а также на развитие академической мобильности студентов и научно-педагогических работников. Такие программы должны включать в себя критерии оценки эффективности их реализации, в том числе в части вклада образовательной организации в достижение национальных целей развития и реализацию приоритетов научно-технологического развития РФ.

Программы будут разрабатываться образовательной организацией и утверждаться ее учредителем. При этом кабмин установит требования к структуре и содержанию такой программы развития.

Согласно закону, уставы государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования подлежат приведению в соответствие с законопроектом до 31 декабря 2022 года включительно.