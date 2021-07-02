В группе "Воскресение" опровергли информацию о госпитализации Алексея Романова

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Воскресение" Алексей Романов был вынужден уйти на карантин в связи с коронавирусом, он чувствует себя хорошо, и госпитализация не потребовалась. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь группы Нонна Абрамова.

"Алексей Романов находится на карантине, но при этом чувствует себя прекрасно. Никаких ухудшений нет. Врачи тоже говорят, что все прекрасно", - сказала собеседница агентства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 68-летний музыкант госпитализирован с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии. "Он приезжал в больницу для обследования. Сейчас он уже дома", - прокомментировала сообщение представитель артиста.

Алексей Романов - бессменный лидер и основной автор песен группы "Воскресение". Также выступал с коллективами "СВ", "Машина времени" и "Кузнецкий мост".