В Москве планируют сделать постоянным резерв больничных коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы будут постоянно держать в резерве больничные койки для пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе ковидом. Об этом сообщила в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день, мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать этот резерв постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо, их не на что будет просто содержать. Даже если мы их будем задействовать, то просто не будет специалистов, которые будут работать. <...> Поэтому резервные мощности инфекционные точно будут, они будут определенным образом консервироваться и в определенный период при потребности разворачиваться", - сказала Ракова в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума.