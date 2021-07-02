{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве планируют сделать постоянным резерв больничных коек для пациентов с коронавирусом

Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, в определенный период при потребности резервные койки будут разворачиваться
На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы будут постоянно держать в резерве больничные койки для пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе ковидом. Об этом сообщила в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день, мы, наверное, в любом случае будем такой резерв держать, держать этот резерв постоянно. Понятно, что в обычной жизни такого количества коек инфекционных не надо, их не на что будет просто содержать. Даже если мы их будем задействовать, то просто не будет специалистов, которые будут работать. <...> Поэтому резервные мощности инфекционные точно будут, они будут определенным образом консервироваться и в определенный период при потребности разворачиваться", - сказала Ракова в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Москвы пообещали сделать "все возможное", чтобы не вводить локдаун
Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, локдаун - последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы
Читать полностью