ОП РФ направила Мишустину доклад о результатах контроля за реализацией нацпроектов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Александр Галушка направил премьер-министру России Михаилу Мишустину доклад о результатах общественного контроля за реализацией национальных проектов. Об этом сообщается в Telegram-канале ОП в пятницу.

"От координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению мы направили председателю правительства доклад, в котором обобщаются промежуточные итоги общественного мониторинга и контроля достижения национальных целей и реализации национальных проектов", - приводятся в сообщении слова Галушки.

Он отметил, что в докладе ОП обращает внимание правительства на ряд системных проблем в организации работы по достижению национальных целей, которые являются общими для всех нацпроектов. В частности, по мнению общественников, в нацпроектах "отсутствует единый сквозной механизм реализации высшего национального приоритета - сбережения и приумножения народа России, который был определен президентом РФ в посланиях 2020 и 2021 годов".

Также в документе подчеркивается отсутствие "механизма оперативного управления системой нацпроектов, обеспечивающего их согласованность и связанность между собой в ходе практической реализации". В ОП отметили, что основное внимание в нацпроектах акцентировано на расходовании бюджетных средств, в то время как "требуются анализ и оценка влияния этих расходов на реальный рост качества жизни граждан", а также "не решены вопросы привлечения внебюджетных инвестиций в процессы достижения национальных целей".

Кроме того, в докладе говорится, что в настоящее время раскрытие информации о корректировке и ходе реализации нацпроектов "не осуществляется в режиме реального времени", что затрудняет общественный мониторинг и контроль за реализацией нацпроектов. По мнению членов ОП, участие палаты в общественном контроле "не закреплено в соответствующих процедурах реализации нацпроектов".

В доклад правительству также вошел набор предложений по доработке и совершенствованию нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Наука", "Образование", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Комплексный план развития инфраструктуры", "Повышение производительности труда и поддержка занятости населения", "Экология". Согласно итоговому выводу документа, "нацпроекты не состоялись пока как инструмент государственного управления по целям, а являются лишь одним из способов расходования бюджетных денег".