Власти Москвы пообещали сделать "все возможное", чтобы не вводить локдаун

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы сделают все возможное, чтобы не вводить в городе локдаун, сообщила в пятницу заместитель мэра Анастасия Ракова.

"Локдаун - последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное, чтобы не объявлять локдаун",- сказала Ракова на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 365 812 случаев заражения, из них 7 597 за последние сутки. Выздоровели 1 164 653 человека, умерли 22 556.

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.