Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет бюджета по образовательным программам в области искусств. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон "Об образовании". В настоящее время гражданам РФ гарантирована возможность получения первого бесплатного высшего образования. При этом, как отмечают разработчики инициативы, в творческие профессии зачастую приходят люди в зрелом возрасте, имеющие высшее образование по другой специальности.

В связи с этим в законе появилась возможность для граждан, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет средств федерального бюджета по образовательным программам в области искусств. Речь идет о программах специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Специальности и направления подготовки утвердит правительство РФ. Кабмин установит и порядок принятия таких граждан на обучение за счет бюджета, а также перечни образовательных организаций, в которых такое обучение будет проходить.