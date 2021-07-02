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Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки

Поправки также вносятся в Семейный кодекс РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приоритетное право на зачисление в одну и ту же школу родных братьев и сестер независимо от места их регистрации. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Он отменяет нормы, согласно которым родные братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад должны быть зарегистрированы по одному адресу. Корреспондирующие поправки также вносятся в Семейный кодекс РФ.

Закон также содержит норму о выплатах стипендий обучающимся в военных общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Речь идет об общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус", а также об организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении соответствующих федеральных госорганов.

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