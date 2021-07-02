"Соцмониторинг" в восемь раз сократил число нарушителей самоизоляции в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число жителей Москвы, нарушавших санитарно-эпидемиологический режим в период пандемии, сократилось в восемь раз благодаря мобильному приложению "Социальный мониторинг". Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

"Мы точно видим, что благодаря "Социальному мониторингу" количество людей, которые находились в изоляции в силу того, что они болели, официально болели и нарушали режим, сократилось в восемь раз. Значит, мы спасли, думаю, сотни и тысячи жизней. И сегодняшний для нас новый вызов, новая задача - это массовая вакцинация", - сказала она.

Как сообщается в презентации к выступлению Раковой, санэпидконтроль в Москве включает приложение "Социальный мониторинг", системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и фотовидеофиксации нарушений ПДД, цифровые пропуска с привязкой номеров транспортных карт и регистрационных знаков автомобилей, регистрацию номеров телефона при посещении городских объектов, сервисы mos.ru для информирования о переводе сотрудников на удаленную работу и для обжалования штрафов за нарушение режима самоизоляции, патрулирование транспортных объектов и общественных мест.

Уточняется, что за весь период пандемии было выписано 1,5 млн штрафов за нарушение противоэпидемических мер. Как сообщалось 21 мая, таких штрафов на тот момент было порядка 1,3 млн. "Конечно, такие системы не могут вызывать позитивные эмоции у граждан, но, увы, у нас просто нет на сегодняшний день другого выбора - выбора между плохим и хорошим. Если не эти меры, тогда локдаун, а это еще более болезненно и для города, и для каждого из нас", - добавила заммэра.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте.

ТАСС выступает информационным партнером Московского Урбанистического форума.