Туркомплекс в Бурятии оштрафовали после проведения массового мероприятия в пандемию

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Туркомплекс "Байкальская ривьера" в Бурятии оштрафовали после проведения массового мероприятия в период пандемии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Прибайкальским районным судом рассмотрен административный материал в отношении ООО "Байкальская ривьера". По итогам рассмотрения юридическому лицу назначен административный штраф в размере 200 тыс. рублей. Основанием для возбуждения административного производства явились грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для распространения новой коронавирусной инфекции среди населения, установленные в предприятии общественного питания", - говорится в сообщении.

24 июня в "Байкальской ривьере" в селе Гремячинск Прибайкальского района прошла встреча участников Совета регионов "Опора России". Роспотребнадзор выявил несоблюдение требований по профилактике коронавирусной инфекции. Все участники конференции имели отрицательные результаты ПЦР-тестов, сообщалось тогда.

В республике зарегистрировано 45 232 случая коронавируса, из них 329 - за последние сутки. В стационарах - 3 258 пациентов, занятость коечного фонда - 92,2%. На амбулаторном лечении - 19 601 человек. Умерли 1 262, из них 20 - за последние сутки. В Бурятию поступило 219 250 доз вакцины. Первым компонентом привиты 187 581 человек, завершили вакцинацию 137 163. "В регионе планируется привить 431 580 человек до наступления осени, чтобы у жителей республики выработался иммунитет к сезону заболеваемости ОРВИ", - сказали в Минздраве Бурятии.