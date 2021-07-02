Генпрокуратура РФ занялась мошенниками, предлагающими перерасчет пенсий и пособий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России занялась мошенниками, предлагающими в интернете услуги по перерасчету пенсий и социальных пособий, помощь в распоряжении материнским капиталом. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"Поступающая в органы прокуратуры информация свидетельствует о том, что в последнее время участились случаи обмана населения при оказании услуг по оформлению документов для перерасчета пенсий, получения социальных пособий, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выдачи свидетельств СНИЛС", - сообщили в Генпрокуратуре.

В интернете и других источниках информации размещается недостоверная реклама организаций, якобы оказывающих юридические услуги в сфере пенсионного обеспечения. При этом договоры об оказании таких услуг гражданам содержат нечеткие формулировки и не раскрывают конкретных обязательств исполнителей чтобы затруднить дальнейшее обжалование таких соглашений в суде. В свою очередь другие организации распространяют вводящую в заблуждение граждан информацию об услугах по оформлению документов для взыскания с таких недобросовестных юридических компаний денежных средств за значительное вознаграждение.

Как отметили в Генпрокуратуре, прокурорами Красноярского края, Саратовской, Тульской областей и других субъектов РФ во взаимодействии с МВД, Роспотребнадзором, Пенсионным фондом и иными уполномоченными органами реализован комплекс мер по выявлению подобных схем и привлечению их организаторов к ответственности. Только следователями ГУ МВД России по Москве возбуждено 13 уголовных дел о мошеннических действиях при оказании подобных услуг, доследственные проверки проводятся в Татарстане, Белгородской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и других регионах. Так, в Пензенской области компания требовала предоплаты в полном объеме от цены договора за консультирование по пенсионным и социальным вопросам, не исполняя затем обязательств.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Московской области прокурорами по выявленным фактам размещения в интернете информации о незаконном обналичивании средств материнского капитала направлены в суды исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению.