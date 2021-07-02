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Под Челябинском планируют создать музей 5 000-летней истории металлургии на Южном Урале

В регионе также разрабатывают новый турмаршрут, который соединит Магнитогорск и Челябинский историко-культурный заповедник "Аркаим"

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области прорабатывают инициативу создания музея, посвященного истории развития металлургии на Южном Урале. В рамках проекта также прорабатывается новый турмаршрут, соединяющий Магнитогорск и Челябинский историко-культурный заповедник "Аркаим", сообщил в пятницу на Всероссийском форуме по промтуризму в Курске замгубернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

"Сейчас прорабатываем идею создания музея 5 000-летней истории металлургии на Южном Урале и маршрута, который бы соединил Магнитогорск и такой популярный объект турпоказа, как Аркаим. Аркаим многими воспринимается как некое место силы и имеет мистический ореол, но это место зарождения металлургии на Урале", - сказал Ковальчук.

Планируется, что данный маршрут для туристов станет новым туристическим брендом региона и позволит показать историю металлургии от истоков до современного уровня развития.

Укрепленное поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) во время обследования долины реки Большая Караганка. Аркаим - самое известное доисторическое поселение на Южном Урале. Ученые установили, что Аркаим был современником расцвета Египетской цивилизации (конец III тысячелетия до н.э.). Люди жили здесь около 300 лет, а потом организованно покинули жилища и, предположительно, ушли в сторону Ирана и Афганистана.

Первый всероссийский форум по промышленному туризму проходит в Курской области 1 и 2 июля. В ходе сессий и дискуссий более 50 экспертов из регионов России обсудят актуальные вопросы развития промышленного туризма, посетят предприятия региона. Организаторами форума выступают администрация Курской области и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

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