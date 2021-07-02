Победителями конкурса "Моя страна - моя Россия" впервые стали дошкольники

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Дошкольники стали победителями во всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия" в номинации "Сказки о космосе". Об этом сообщил в пятницу генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Принять участие в номинации "Сказки о космосе" конкурса "Моя страна - моя Россия" смогли не только школьники, но и дети до 7 лет. Сегодня впервые победителями проекта платформы "Россия - страна возможностей" стали дошкольники", - сказал Комиссаров, слова которого привели в пресс-службе АНО.

Комиссаров уточнил, что самой юной победительницей конкурса стала пятилетняя Даша Белякова из Мордовии, которая представила свою космическую аппликацию. "Мы рады, что еще совсем юные ребята уже сейчас могут познакомиться и сделать свои первые открытия с нашей платформой", - сказал он. Победителями космической номинации стали сразу 100 детей. В рамках конкурса они представили свои сказки, рисунки и мультфильмы.

Традиционно в конкурсе участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предлагающие собственные идеи социально-экономического развития российских территорий. В XVIII сезоне конкурса, посвященном науке, технологиям и космосу, такую возможность впервые получили дети до 13 лет.

Всего работы в этой номинации представили более 10,6 тыс. юных конкурсантов из 78 регионов России и ряда иностранных государств, в числе которых Исландия, Великобритания, Польша и Киргизия. Из-за большого числа участников и огромного интереса к конкурсу было решено определить 100 победителей из 44 регионов России, а также Великобритании и Исландии. Самые яркие работы будут представлены осенью этого года в сборнике "100 сказок о космосе".

В качестве приза самые юные победители получат подарки, а авторы лучших работ в возрасте от 11 до 13 лет станут участниками "Междисциплинарной проектной школы", которая пройдет в Международном детском центре "Артек". Конкурс "Моя страна - моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".