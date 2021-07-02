Заболеваемость COVID-19 на черноморском побережье на Кубани за неделю увеличилась на 11,5%

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом на черноморском побережье Краснодарского края за неделю увеличилась на 11,5%, сообщили в оперативном штабе региона журналистам в пятницу.

"С 1 мая 2021 года всего на черноморском побережье зарегистрировано 1 724 случая COVID-19. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость на черноморском побережье возросла на 11,5%", - говорится в сообщении штаба.

С начала туристического сезона в крае зафиксированы 58 фактов заражения среди отдыхающих и 24 факта - среди работников санаторно-курортной отрасли. По данным оперштаба, в Краснодарском крае планируется привить 2 694 784 человека - это 60% от численности населения края, первым компонентом уже привиты 812 296 человек, вторым- 599 754 человека, что составляет 22,2% от плана вакцинации.

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа - только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Не требуется предъявление ПЦР-тестов на детей в возрасте до шести лет.

Гостиницы и отели Кубани смогут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном заболевании ковидом или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.