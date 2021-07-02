Власти США направляют медиков в районы, где наблюдаются вспышки заболеваний COVID-19

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Федеральные власти США направляют команды медиков в различные районы страны, где в последнее время наблюдаются новые вспышки заболеваний COVID-19. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на официальных представителей администрации, которые провели специальный брифинг по этому вопросу.

Команды "быстрого реагирования" сосредоточатся на борьбе с распространением опасного штамма коронавируса, получившего название "Дельта", подчеркнули они.

Примерно 66% взрослых жителей США уже вакцинировались, однако на территории тысячи округов страны прививку сделали менее 30% населения, сообщила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. "По мере распространения в стране штамма "Дельта" мы ожидаем увеличения распространения (вируса), если не удастся вакцинировать большее число людей", - отметила Валенски.

Координатор Белого дома по вопросам борьбы с пандемией Джеффри Зайентц также сообщил журналистам, что специалисты должны будут обеспечить скорейшую доставку специального оборудования для проведения тестов и лекарств для лечения людей, заразившихся штаммом "Дельта". На помощь местным властям для борьбы с пандемией направляются сотрудники федеральных ведомств.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 602 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.