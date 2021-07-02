В Москве заболевших ОРВИ отправят на самоизоляцию

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пациенты с симптомами ОРВИ в Москве должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги. <...> Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции", - сказала Ракова на Московском урбанистическом форуме.

По ее словам, с сегодняшнего дня в рамках эксперимента в Москве будут брать экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции. Это дополнительный и быстрый тест, который позволяет за 15-30 минут получить результаты и предварительно диагностировать коронавирус.

Заммэра отметила, что такой тест будут брать не только у больного с ОРВИ, но и у тех, кто с ним живет в одной квартире. Это дополнительное исследование, которое не заменяет обязательное ПЦР-тестирование. Диагноз ставится на основании именно ПЦР.

"Это позволит незамедлительно приступить к лечению и выдать все необходимые лекарства. Надеюсь, что эта мера позволит нам на более ранней стадии обеспечить эффективное лечение и снизить количество тяжелых случаев, а также быстрее прервать цепочку распространения", - добавила Ракова.

О форуме

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 1 по 4 июля в парке "Зарядье". Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. Панельные дискуссии и круглые столы, международные диалоги и ключевые выступления спикеров пройдут 1 и 2 июля.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского Урбанистического форума.