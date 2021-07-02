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Пандемия COVID-19

Большая часть вакцинированных медработников Черногории привилась "Спутником V"

Доля всех привитых различными вакцинами врачей и медсестер в республике составила около 60%

БЕЛГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Большинство вакцинированных черногорских медработников привито российской вакциной "Спутник V". Об этом в пятницу сообщает черногорская газета Dnevne novine со ссылкой на Институт общественного здравоохранения Черногории.

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"С учетом того что медицинские работники были в числе первых среди приоритетных групп на получение вакцины с начала иммунизации против COVID-19 в Черногории, большая часть сотрудников была вакцинирована "Спутником V", а остальные - вакцинами AstraZeneca ["Астразенека"], Sinopharm ["Синофарм"] и Pfizer ["Пфайзер"]", - приводит газета сообщение Института общественного здравоохранения Черногории.

Доля всех привитых различными вакцинами медицинских работников в республике составила около 60%. В то же время доля черногорских врачей, получивших первую дозу вакцины, составила примерно 80%, а вторую - около 71%. Среди остальных медработников первую дозу вакцины получили приблизительно 50%, а вторую - около 48%.

25 февраля первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в Черногорию из России. Еще одну партию российского препарата передала Черногории соседняя Сербия.

Теги
ЧерногорияПандемия COVID-19
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