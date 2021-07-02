Коэффициент распространения COVID-19 в России третий день подряд держится на уровне 1,05

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в пятницу вновь немного увеличился и достиг 0,87. В России в целом он третий день подряд держится на отметке 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Сразу в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор оказался ниже единицы. Помимо Москвы, это Самарская область (0,94) и Подмосковье (0,99).

В Нижегородской области коэффициент составил 1,12, в Ростовской и Свердловской областях - 1,14, в Иркутской области - 1,16, в Воронежской - 1,2. В Санкт-Петербурге показатель равен 1,21, а в Красноярском крае он вырос до 1,3 - максимума с мая прошлого года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.