Путин приветствовал участников церемонии открытия Года истории Россия - Греция

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам официальной церемонии открытия Года истории Россия - Греция.

"Сегодня наш долг - хранить и приумножать добрые традиции дружбы и взаимовыручки, передавать новым поколениям бережное отношение к нашей общей истории, свято чтить подвиги наших героев", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Напомнив, что ровно два века назад греческий народ поднялся на борьбу за свободу своего отечества, Путин отметил, что это "встретило самый искренний отклик во всех слоях общества" в России. "Сотни российских добровольцев сражались плечом к плечу с греческими патриотами до той поры, пока Греция не обрела независимость", - говорится в послании президента.

Путин выразил уверенность, что насыщенная программа мероприятий Года истории Россия - Греция возродит воспоминания о ярких, значимых событиях в летописи двусторонних отношений и поспособствует упрочению взаимопонимания между народами двух стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что программа года истории России и Греции объединит более 140 мероприятий. Отметив, что перекрестный год истории приурочен к отмечаемому в этом году 200-летию начала Греческой революции, она пояснила, что в связи с этим большое число пунктов в его программе "будет посвящено теме национально-освободительной борьбы греческого народа и роли России в освобождении" республики.