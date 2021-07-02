Около 700 мигрантов в день прививаются от COVID-19 в ТЦ "Садовод" в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 700 трудовых мигрантов в день прививаются от коронавируса на территории торгового центра "Садовод" в Москве, сообщила в пятницу журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от столицы Инна Святенко.

"На прошлой неделе был открыт пункт вакцинации для мигрантов, иностранных граждан в торговом центре "Садовод". Это одна из самых популярных торговых площадок для граждан из ближних республик. В среднем около 700 человек в день прививаются на "Садоводе", - рассказала Святенко.

Ранее в Москве началась вакцинация мигрантов. Сделать прививку можно однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Стоимость услуг по вакцинации трудовых мигрантов в Москве составляет 1,3 тыс. рублей. Это оплачивает работодатель, он же получает сертификаты. В конце июня в столице открылся еще один пункт вакцинации для трудовых мигрантов. Он располагается на территории торгового центра "Садовод".