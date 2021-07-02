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В Калининградской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 122,3 тыс. человек

Число случаев заболевания после полного курса прививок не превысило 0,2%

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Полный курс вакцинации от нового коронавируса в Калининградской области прошли свыше 122,3 тыс. человек. Число случаев заболевания после полного курса прививок не превысило 0,2%, поствакцинальных осложнений у пациентов не зафиксировано. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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"В Калининградской области по состоянию на 1 июля 2021 года полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции прошли 122 343 человека. Из них заболели 190 человек, или 0,2%, <...> пневмония развилась у 19 человек или 10% от числа заболевших и 0,02% от числа, получивших второй компонент вакцины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 51 пациента заболевание было выявлено в первые 20 дней после получения второго компонента вакцины - в процессе формирования иммунитета. "Поствакцинальных осложнений после вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Калининградской области не зарегистрировано", - уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Главный санитарный врач области 23 июня подписала постановление об обязательной вакцинации работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается это решение. По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 30 июня в регион суммарно поставлено 189 877 комплектов доз вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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