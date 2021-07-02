В Якутии появились первые "свободные от коронавируса" заведения

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) опубликовало список первых пяти "свободных от коронавируса" заведений, где будут принимать и обслуживать только вакцинированных от COVID-19, а также с отрицательным тестом на ковид. Об этом сообщается в пятницу на сайте министерства.

С 1 июля вступил в силу указ главы Якутии о создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия). Указ распространяется на рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы, фитнес-клубы и другие подобные заведения.

"Уже поступило пять первых заявок от заведений. Реестр будет обновляться каждые вторник и пятницу. На "свободные от коронавируса" предприятия, которые заключили соглашение с министерством, больше не будут распространяться ограничения по режиму работы, рассадке, социальному дистанцированию", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, пять заведений в Якутске уже подписали соглашение о включении в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам.

В такие заведения будут пускать по QR-коду или по отрицательному результату теста на ковид. При этом гражданам нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Несовершеннолетние смогут посещать ряд из упомянутых заведений в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код или отрицательный тест на коронавирус. Требование о вакцинации и наличии отрицательного теста распространяется и на сотрудников заведений.

О ситуации в регионе

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили свыше 211 тыс. человек, что превышает 50% от общего плана. Полностью завершили курс вакцинации 175 тыс. человек.

В настоящее время на территории Якутии сохраняется действие ограничительных мер, они продлены до 15 июля. Обязательно ношение медицинских масок и социальное дистанцирование. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике было выявлено 41 413 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 674 пациента, умерли 778.