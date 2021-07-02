В Россотрудничестве заявили, что в РФ могут принять иностранных студентов с любой вакциной

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, привитых любой вакциной против коронавируса. Об этом заявил в пятницу заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на онлайн-конференции, посвященной вопросам обучения иностранных студентов в условиях пандемии.

"Касаемо препаратов. Здесь будет у вузов общая политика. Думаю, что будем принимать все вакцины", - сказал он.

Он добавил, что на данный момент Россотрудничество совместно с министерством образования работает над подходами, которые могли бы устроить правительственную комиссию в вопросе въезда иностранных студентов в страну. "Это и предполагаемая вакцинация, и возможность прохождения карантинных мероприятий в разных регионах РФ. Если вдруг будут требования о прохождении карантина, то университеты готовы к этому, они определили помещения, где иностранные студенты, не испытывая дискомфорта, могут провести карантин. Надеюсь, что будет найден консенсус и большинство студентов смогут въехать в Россию", - указал Шевцов.