В Россотрудничестве сообщили, что Россия продолжает принимать абитуриентов с Украины

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Квоты правительства РФ для абитуриентов с Украины сохраняются. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на онлайн-конференция "Обучение иностранных студентов в условиях пандемии".

"Хотел сразу сказать, что закрытие офиса Россотрудничества в Киеве не означает то, что в следующие годы мы не будем предоставлять квоту правительства Российской Федерации для студентов, которые хотели бы к нам приехать учиться с Украины. То есть, это между собой вообще никак не связанные процессы", - сказал он.

По словам Шевцова, украинские выпускники в 2021 году приняли участие в общих для стран СНГ конкурсных испытаниях в онлайн-формате. "Ребятам, которые показали лучшие результаты, мы предложили учебу в университетах Российской Федерации. Как раз сейчас идет определение, в каких университетах, по каким специальностям они хотели бы учиться", - указал замглавы Россотрудничества.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Россотрудничества.