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Кафе Кубани, где сотрудники привиты от коронавируса, отметят специальными знаками

Стикер "Территория безопасности" на входе подскажет посетителям заведения, что здесь работники защищены от COVID-19

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Заведения общепита на Кубани, где от коронавируса привиты 60% сотрудников, получат специальные стикеры "Территория безопасности", благодаря им клиенты кафе и ресторанов смогут быть уверены в том, что все сотрудники заведения уже привиты и защищены от COVID-19. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

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"Предприятия потребительской сферы Краснодарского края, на которых вакцинировалось более 60% персонала, получат специальные стикеры "Территория безопасности" - гарант безопасности и социальной ответственности бизнеса", - говорится в сообщении.

Наклейки предприятиям передаст краевой департамент потребительского рынка и регулирования рынка алкоголя.

Жители Кубани, которые привились от COVID-19, получат наклейки с надписью "Привит от COVID" на паспорт, телефон или стекло автомобиля. Акцию организовал Кубанский союз молодежи.

По состоянию на 2 июля на Кубани привились более 800 тыс. жителей. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать более 60% населения Краснодарского края. Получить вакцину можно в 276 пунктах на Кубани.

По состоянию на утро 2 июля общее число случаев коронавируса в Краснодарском крае, подтвержденное за время пандемии, составляет 52 063, 45 445 человек выздоровели, 3 440 пациентов умерли.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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