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Пандемия COVID-19

В Краснодарском крае зафиксировали суточный максимум заразившихся коронавирусом

В регионе зарегистрировали 202 случая COVID-19

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Максимальное количество заразившихся коронавирусом за сутки - 202 человека - зафиксировали в Краснодарском крае в пятницу. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе региона.

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Прошлый максимум был зафиксирован 18 января, он составлял 200 инфицированных за сутки.

"Кубань обновила рекорд по числу заболевших: за сутки в крае зарегистрировали 202 случая COVID-19. Возраст пациентов от трех до 87 лет. Среди них 72 мужчины и 130 женщин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Краснодаре выявили 38 случаев, в Сочи - 29, в Новороссийске - 14.

Также в оперштабе добавили, что общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе - 52 265. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 919,5. Выздоровели 45 497 жителей. "Скончались - 3 461. В стационарах проходят лечение 1 702 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому - 1 605 человек, из них 108 детей. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 74 человека, еще четверо - на ЭКМО", - добавили в оперштабе.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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