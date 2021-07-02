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В ЯНАО выявили Telegram-каналы, предлагавшие купить сертификаты о вакцинации от COVID-19

Всего в регионе заблокировали пять таких каналов, общее число их подписчиков составляло более 100 тыс.

ТАСС, 2 июля. Пять Telegram-каналов, где предлагалось купить сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса, справки о результатах ПЦР-тестирования и об отсутствии контактов с инфицированными коронавирусом, заблокированы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР) ЯНАО, специалисты которого выявили эти каналы.

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"Действия авторов каналов, спекулирующих на чужом здоровье, это преступление. Такие сообщения мы передаем в МВД с помощью наших коллег из федерального центра. Уже удалось заблокировать пять каналов, которые рекламировались в ямальском сегменте социальных сетей. На момент блокировки общее число подписчиков в этих каналах составляло более 100 тыс. пользователей", - цитирует ЦУР ЯНАО руководителя Центра Александра Павлика.

Так, в одном из каналов сертификат о пройденной вакцинации с доставкой по почте оценивался в 3,5 тыс. рублей, прочие справки - в 2,5 тыс. рублей.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в округе привились более 108 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации более 87 тыс. северян. Первый этап иммунизации прошли более 45% населения округа, подлежащего вакцинации от коронавируса.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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