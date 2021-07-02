В дни ВЭФ будет проводиться ПЦР-тестирование всех проживающих на территории кампуса ДВФУ

ТАСС, 2 июля. Дополнительное ПЦР-тестирование всех проживающих на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский будет регулярно проводиться в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС ректор университета Никита Анисимов.

"Специфика кампуса Дальневосточного федерального университета, конечно, есть, там будет проживать определенное количество студентов университета и даже часть сотрудников в период проведения форума, поэтому Роспотребнадзор будет дополнительно тестировать помимо участников форума и проживающих на территории, но мы уверены, что в целом это не создаст дополнительных сложностей и препятствий для проведения мероприятий Восточного экономического форума", - сказал он.

Анисимов отметил, что по решению оргкомитета форума создана специальная рабочая группа под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой. "[Эта группа] которая разрабатывает комплекс мер. Он в целом аналогичен тем мерам, которые применялись на Петербургском экономическом форуме, который только что состоялся с большим успехом", - добавил он.

По словам ректора, в дни форума ДВФУ предоставляет для размещения гостей и участников около 5 тыс. номеров.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.