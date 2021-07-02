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Пандемия COVID-19

На Кубани за пандемию составили более 10 тыс. протоколов за нарушение масочного режима

Приостановили деятельность 88 заведений общепита

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. протоколов за нарушение масочного режима составили в Краснодарском крае с начала пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе региона в пятницу.

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"С 1 сентября 2020 года в рамках соблюдения масочного режима на территории Краснодарского края составлено 10 725 протоколов за нарушение масочного режима гражданами и организациями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также приостановили деятельность 106 объектов, в том числе 88 организаций общественного питания.

По состоянию на 2 июля общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Краснодарском крае составляет 52 265. Выздоровели 45 497 жителей, умер 3 461 человек. В стационарах проходят лечение 1 702 пациента, на дому - 1 605 человек, из них 108 детей. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 74 человека, еще четыре - на ЭКМО.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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